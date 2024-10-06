Федун отреагировал на крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

Андрей Федун, экс-член совета директоров столичного «Спартака», высказался касательно крупной победы «народной команды» над «Ростовом» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Победа - это всегда приятно. Для меня так: выиграли - здорово, проиграли - омерзительно. Давайте посмотрим, чем закончится хотя был полсезона», - передает «РБ Спорт» слова Федуна.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». После этого успеха подопечные Деяна Станковича набрали 19 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина, в свою очередь, с 12 очками находится на девятой позиции.