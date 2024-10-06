Бубнов предположил, как завершится матч «Факел» - «Динамо» Махачкала

В поединке 11-го тура Российской премьер-лиги воронежский «Факел» на домашнем поле померяется силами с махачкалинским «Динамо». Прогнозом на эту встречу поделился бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов.

«1:1. Воронежская команда играет в самый слабый футбол в лиге. Динамовцы же крайне мало пропускают. Игра идеально подходит для ничейного результата», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Факел» - «Динамо» пройдет на стадионе в Воронеже сегодня, 6 октября. Начало встречи запланировано в 14:00 по московскому времени. После десяти туров хозяева занимают предпоследнее место, а гости располагаются на 12-й позиции.