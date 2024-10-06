Прогноз на матч «Локомотив» - «Крылья Советов» от Бубнова

11-й тур Российской премьер-лиги продолжится поединком между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов». Об этой встрече поделился мнением бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«3:1. «Железнодорожники» сейчас разносят всех в чемпионате. «Крыльям» будет тяжело что-то противопоставить. «Локомотив» будет явным фаворитом в этой встрече», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Локомотива» против «Крыльев Советов» состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано в 16:30 по московскому времени. В преддверии игры хозяева с 24 очками находятся на третьей позиции в таблице, а гости занимают десятое место.