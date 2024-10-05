​Деменко не одобряет потенциальный матч сборной России со сборной Медиалиги

Экс-футболист Максим Деменко не одобряет проведение матча между сборными России и Медиалиги, о чём в последнее время судачит футбольная общественность. Деменко считает, что даже очень высокая мотивация не поможет сборной Медиалиги стать достойным спарринг-партнёром для национальной команды.

- При всем уважении к Медиалиге, их уровень не тот… Хотя про них очень много говорят. Понятно, что у ребят могут взыграть эмоции, есть финансовая составляющая, но это все-таки сборная страны, - цитирует слова Деменко Betonmobile.ru.

В то же время наставник российской сборной Валерий Карпин высказался за проведение такого матча.