Байрамян назвал самый памятный матч против «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, как его команда будет преодолевать голевую засуху.

- Болельщики «Ростова» ждут, когда команду прорвет, потому что несколько матчей вы не забиваете. С чем связываете голевую засуху?

- Не знаю, как это назвать: спад, неудача. Мы сейчас должны показать себя как команда и выдержать этот отрезок, Мы не раз выкарабкивались из таких ситуаций, если вспоминать прошлые сезоны. Уверен, сейчас тоже выберемся, и все будет нормально.

- За счет чего выкарабкивались раньше?

- Только за счет кропотливого труда, дисциплины и готовности биться друг за друга.

- Психологически давит на команду турнирная ситуация?

- Мы же не 25-е. Два тура назад мы смотрели наверх таблицы, и разница в очках была совсем другой. Да, сейчас у нас идет неудачная серия, но вы вспомните прошлый год, когда мы тоже были внизу, а после зимнего перерыва одержали три – четыре победы подряд и поднялись наверх. Мы и сейчас должны исправить ситуацию.

- Считаете, что и в этом сезоне ваша команда может замахнуться на высокие места?

- Я хотел бы быть в призах, как и любой футболист. Но в нашей ситуации нам надо двигаться от матча к матчу, нужно вылезти из ямы. Уверен, если мы выиграем один матч, то потом будет все легче и легче.

- В Кубке России вам опять играть со «Спартаком». Это хорошо или плохо?

- Мне нравится играть против «Спартака». Вокруг матча всегда ажиотаж. Главное – этот соперник всегда играет в открытый футбол, дает играть. На моей памяти у нас всегда интересные матчи со «Спартаком», что дома, что на выезде.

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- Какой самый запоминающийся матч со «Спартаком» могли бы назвать?

- Когда мы в Москве в декабре 2019 или 2020 года 4:1 их обыграли и ушли в отпуск. Вот это было шикарно.

- Кого из футболистов «Спартака» могли бы выделить?

- Я никого не удивлю, если назову Барко, который играет в центре. Очень хороший футболист.

- Сегодня он был не так заметен.

- Он не забил и не отдал, но это не означает, что он был не заметен.

Елена Григорьевская