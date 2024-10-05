Вахания высказался о болезненном поражении от «Спартака»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Спартака».

- Что не получилось у «Ростова» в матче со «Спартаком»? Почему такой разгром?

- При счете 0:3, наверное, неправильно так говорить, но играли мы неплохо, создавали проблемы «Спартаку», особенно до первого пропущенного мяча. Мы даже лучше играли, но пропустили такой гол, и на время выпали из игры. Нас за это наказали.

- Как вы оцените первый пропущенный гол? Он получился довольно курьезным.

- Мы всегда так стараемся играть, и понимаем, что будут ошибки, так что не придаем конкретно этому значение.

- Почему команда никак не может забить? Безголевая серия длится уже несколько матчей подряд.

- Будем создавать еще больше моментов, чтобы забивать.

- Это связано с психологией?

- Надеюсь, забьем один мяч, и у нас пойдет. Сегодня моментов было много, но забить не получилось.

- В Кубке России вам опять достался «Спартак». Это хорошо или плохо?

- Рад, что можем взять реванш за сегодняшнее поражение. Во всяком случае, будем пытаться это сделать. Со «Спартаком» всегда интересно играть, тем более после такого матча хочется побыстрее исправиться.

Реклама

- Слышали про опрос ВЦИОМ о падении интереса к российскому футболу? Вы это ощущаете?

- Нет. Не сказал бы.

Елена Григорьевская