Рахимов: «У соперника был только один момент, всё иное было контролируемое»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Долгожданная победа, насколько было важно сегодня набрать три очка?

- Я думаю, не только сегодня. Важно все время в каждой игре набирать очки, поэтому да, они важные и позитивные в плане того, что и по игре было всё нормально. Определенное удовлетворение есть.

- Неоднозначный матч для Даку получился, до момента с голом очень много брака в передачах, ненужная желтая карточка, из-за которой он дисквалификацию на следующий тур получает. Как подытожить можно его сегодняшнее выступление можно?

- Вы знаете, момент такой, что ему не нужно было этого делать, блокировать вратаря. Нужно было просто делать параллельные движения вратарю. Но, к сожалению, он так поступил и получил желтую. Что делать? Рано или поздно эта желтая пришла бы. Если брать по игре, то, наверное, он после всех проблем, а они у него и сейчас есть. Он продолжает играть на этих уколах. Он возвращается в более-менее оптимальную форму. Она еще не оптимальная, но показал очень неплохой футбол. Хотя я не стал бы выделять его одного, а отметил бы всю команду, потому что давайте объективно скажем, что у соперника вообще не было почти ничего, потому что очень организованно мы играли и быстро вступали в единоборства. Мы достаточно хорошо выходили из-под того давления, которое сейчас во всех матчах делает «Ахмат». Достаточно агрессивная была игра и хорошая, я считаю. По второму тайму «Ахмат» попытался добавить. Мы допустили несколько достаточно поспешных передач вперед, когда мы теряли эти мячи, и соперник их опять подбирал. Но дальше мы опять перешли к достаточно хорошей организации игры. У соперника был только один момент, когда Ставер вытащил. Всё иное было контролируемое. То высокое наше расположение в некоторых эпизодах приносило выигрыш мяча, продолжение атаки. И вот в конце получилось так, что вот этот выигрыш мяча, подбор мяча, подача и заслуженный гол. Если по игре брать, то победа заслуженная.

- Про гол Рожкова хочется спросить. Этот футболист воспитанник, молодой, заиграл при вас. Его результативные действия вас радуют?

- Конечно, радуют, мы видим, что Рожков достаточно ответственно относится к своей тренировочной работе. Естественно, он добавляет. Его нужно отметить. Но я бы отметил - если вы еще раз посмотрите весь эпизод, который привел к голу, а я его показал в перерыве ребятам, что это нужно попытаться сохранить во втором тайме, потому что выход из зоны аута с разворотом игры и продолжением атаки на другом фланге с потерей мяча и подбором и отбором, обратным прессингом, еще одно такое же движение, опять потеря и подбор. Если вы посмотрите на количество игроков, которые завершали атаку. А их было, по-моему, пятеро в штрафной, я бы, наверное, отметил, я показал ребятам и сказал, что они должны сохранять вот эту плотность в игре.