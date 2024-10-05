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Ташуев: «Анализ для меня ясен в плане понимания, что делать»

05 Октября 2024 • 22:37 Комментировать
Рубин
2:0
Ахмат

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Два пропущенных мяча в концовках таймов, насколько это такая обескураживающая история?

- Не сказать, что не бывает таких историй? По факту мы первый мяч пропустили, сами организовали его нестандартными действиями нашего хавбека на правом фланге, позволили сопернику атаковать. Плюс опять в отборе мяча плохо сработали, при обороне. Эти ошибки нас преследуют во время работы. Вроде играет команда, потом одна ошибочка, вторая ошибочка. Состав пока еще не сбит, применяем ротацию, ищем-ищем. В атакующих действиях тоже, потому что нет Кардосо, профильного нападающего, который больше в оттяжке. Это огромная проблема, потому что футбол красен атакой, голами. А нам не хватает сегодня травмированных нападающих.

Во втором тайме вроде наладили игру и стали правильно играть после замены, мячом владеть, доставлять мяч в штрафную соперника, были варианты. Я не люблю слово «подходы», были возможности для создания острых моментов. Но, к сожалению, последнего хода перед голом не хватало. Опять же в силу того, что вот так вот давят и давят, напрягает, а у нас всё больше на владении вокруг штрафной. Это проблема огромная, были прострелы у нас в штрафную, но пробить, к сожалению, не было возможности. Может быть, идеи не хватало или игроков, которые нацелены на завершение.

Это основная проблема, а вторая - это уже издержки, что уже пошли защитники в атаку, опять ошибка и всё. Анализ для меня ясен в плане понимания, что делать. Будем работать, нам надо исправлять ситуацию. У нас вариантов нет.

- Я вас правильно понял, если подытожить, игра команды в атаке неудовлетворительная?

- Нет, конечно, у нас очень давления было мало, ударов мало. Били с дистанции, удары неподготовленные, которые мы не тренируем. Когда команда в штрафной, надо разыграть позицию, расставить соперника, на тотальном владении он уже в штрафной, загнали их, и вдруг удар с 30 метров в руки вратарю. Это неправильные действия. Мы просто отдавали мяч, чтобы потом обратно бежать. Конечно, неудовлетворительное именно завершение. Последнего хода перед голом не хватало.

- Перед матчем вы говорили о том, что отсутствие травмированных - не проблема. Все-таки проблемой это стало?

- Она есть, конечно. У нас есть Бериша, конечно, есть проблема. Состав не сбитый, мы все время пробуем и ищем сочетания какие-то. В каждом новом матче новый состав. А учитывая, что нет тренировочного процесса, Кубок - чемпионат, Кубок - чемпионат, а для меня это очень важно - тренировать.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат

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