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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «До гола играли даже лучше «Спартака» во всех компонентах»

05 Октября 2024 • 22:21 Комментировать
Пари НН
1:3
Локомотив Москва

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Насколько справедливо будет сказать, что сегодня не день «Ростова»? В одни ворота зашло более-менее всё, в другие - вообще ничего.

- Хотите говорить так, что не день «Ростова», я считаю, что день «Ростова». Как раз удавалось многое до того, как сами себе первый гол придумали. За пять минут проиграли игру.

- Чем можно объяснить этот пропущенный гол. Является ли это отправной точкой для итогового поражения, таким водоразделом?

- Своеобразным, да. До 30-й минуты, до гола играли даже лучше «Спартака» во всех компонентах. А гол как ушат холодной воды, тем более такой.

- Переход на схему с тремя центральными защитниками сегодня что дал? Как сказалось это на игре?

- Я считаю, что в положительную сторону сказалось, опять же гол мы пропустили даже не в обороне, а в атаке. Мы с мячом были. Поэтому всё было хорошо до гола.

- Если не секрет, о чем разговаривали с командой в перерыве, какая была установка? Как вернуться в такую игру в принципе?

- Продолжать делать то, что делали, только еще лучше.

- Вы продолжите и дальше так выходить из обороны в атаку, или будут какие-то изменения?

- Нет, изменения какие-то мы делаем, просто все равно на поле футболист принимает решение. Никто же не запрещает выбивать мяч. Там футболист принимает решение, неправильное решение. Также как футболист, который не забивает гол, тоже принимает неправильное решение.

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- Четвертый матч в чемпионате без голов. Не покидает ощущение, что «Ростов» как минимум на один гол наиграл. Что с этим делать?

- Мы говорили, что во всех матча, за исключением, наверное, с «Акроном», как минимум на два или на три наигрывали. Вратари хорошие у команд соперника либо у нас плохие, не знаю.

- Дальше пауза, пару недель без футбола в чемпионате. Как и над чем будете работать в ближайшее время?

- Над всем. В смысле «над чем?». Над реализацией? Чтобы реализовать, надо сначала создать этот момент, над всем будем работать, естественно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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