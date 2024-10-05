Станкович: «Считаю, что Николсон и Угальде могут играть вместе»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Если можно пару слов отдельно о Шамаре Николсоне, он посрамил скептиков, забил два, плюс еще были незасчитанные голы.

- Я с уважением отношусь к каждому мнению, мне повезло, я вижу этих ребят каждый день на тренировках, как они работают, как они растут. Сегодня перед матчем вы спрашивали меня, почему Шамар вместе с Угальде, я считаю, что они могут играть вместе. Сегодня Шамар показал это.

- Максименко сегодня несколько раз выручил, очень важные спасения. Немного в тени он остался, но если бы не он, вы могли бы пропускать. Как его игру оцените?

- Максименко - это наш настоящий работяга, наш настоящий профессионал самого высокого уровня, он отличный вратарь. Для меня неудивительно, что он совершает 2-3 сейва чудесных во время игры. Но я уверен, что у него еще все впереди.

- Что происходит с Пруцевым, почему он совсем не играет?

- Сегодня мы радуемся за команду и тех ребят, что выходили на поле, дальше мы будем работать, остальные тоже должны работать. Всегда можно подойти и спросить про кого-то, кто не играл. Это может быть и Зобнин, и Зиньковский. Поэтому посмотрим. Я бы сделал тот самый выбор.