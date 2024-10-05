Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Станкович: «Считаю, что Николсон и Угальде могут играть вместе»

05 Октября 2024 • 22:11 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Ростов

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Если можно пару слов отдельно о Шамаре Николсоне, он посрамил скептиков, забил два, плюс еще были незасчитанные голы.

- Я с уважением отношусь к каждому мнению, мне повезло, я вижу этих ребят каждый день на тренировках, как они работают, как они растут. Сегодня перед матчем вы спрашивали меня, почему Шамар вместе с Угальде, я считаю, что они могут играть вместе. Сегодня Шамар показал это.  

- Максименко сегодня несколько раз выручил, очень важные спасения. Немного в тени он остался, но если бы не он, вы могли бы пропускать. Как его игру оцените?

- Максименко - это наш настоящий работяга, наш настоящий профессионал самого высокого уровня, он отличный вратарь. Для меня неудивительно, что он совершает 2-3 сейва чудесных во время игры. Но я уверен, что у него еще все впереди.

- Что происходит с Пруцевым, почему он совсем не играет?

- Сегодня мы радуемся за команду и тех ребят, что выходили на поле, дальше мы будем работать, остальные тоже должны работать. Всегда можно подойти и спросить про кого-то, кто не играл. Это может быть и Зобнин, и Зиньковский. Поэтому посмотрим. Я бы сделал тот самый выбор.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

Новости по матчу

Сегодня, 05 Октября
23:03
Байрамян назвал самый памятный матч против «Спартака»
22:11
Станкович: «Считаю, что Николсон и Угальде могут играть вместе»
22:04
Станкович: «Организация, желание, настрой - всё было на высоком уровне»
21:53
Николсон: «Эта победа, думаю, нас смотивирует прибавлять дальше»
21:34
Из-за них «Ростов» Карпина был унижен «Спартаком»: три худших игрока матча в Москве
20:58
«Спартак» за тайм разгромил «Ростов» Карпина: Николсон забил четыре, но засчитали только два
19:55
Николсон забил «Ростову» ещё дважды, один гол засчитан
19:39
Николсон быстро удвоил перевес «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:35
Умяров в подкате открыл счёт в матче «Спартак» - «Ростов»
18:30
«Спартак» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 2
17:53
«Спартак» объявил состав на матч против команды Карпина
16:12
Алексей Попов объяснил, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство
15:39
Семшов не верит в победу «Спартака» над «Ростовом»
15:13
Гладилин — о матче «Спартак» - «Ростов»: «Будет примерно равная игра»
14:46
Силкин не стал оценивать Станковича: «В «Спартаке» любой может добиться успеха»
14:42
Маркао: «Очень рад за Жозе, ему нужно доверять»
14:13
Семшов объяснил, почему не считает «Спартак» фаворитом в игре с «Ростовом»
09:00
«Спартак» – «Ростов»: Вероятные стартовые составы от Станковича и Карпина в матче РПЛ 1
02:11
Спартак - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Октября
21:55
Ещенко не видит фаворита в матче «Спартак» - «Ростов»
19:48
Хлестов — о дебютном голе Жозе: «Это не значит, что он стал лучше»
19:40
Селихов: Сразу было видно, что Жозе — большой мастер
18:49
Карпин или Станкович: агент Сафонов ответил, кто сильнее
18:37
Балахнин рассказал, почему «Ростов» может обыграть «Спартак»
17:12
Веллитон: Станкович сможет привести «Спартак» к трофею
16:54
Давыдов уверен в победе «Спартака» над «Ростовом»
16:38
Булыкин: «Карпин сильнее Станковича»
16:31
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Ростов РПЛ — 5 октября 2024
16:29
Игнатов и Медина пропустят встречу с «Ростовом»
15:50
Бывший тренер «Спартака» встал на защиту Станковича 3
14:35
Канчельскис: «Спартак» непредсказуем, но является фаворитом игры с «Ростовом»
14:27
Смородская объяснила, что помешало карьере Глушакова
14:17
Смородская: Глушаков пошёл в «Спартак» из-за денег
12:42
Иностранцы чемпионата России: в «Краснодаре» и «Зените» самые дорогие легионеры 1
04:12
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак — Ростов чемпионата России — 5 октября 2024
03 Октября
19:57
В Испании оценили дебютный гол Жозе за «Спартак»
18:58
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Ростов РПЛ — 5 октября 2024
17:43
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов»
16:36
Свинов назвал отличие Селихова от Максименко
16:23
Сакич: «Барко важен для «Спартака» так же, как и Жозе»
16:13
Тренер Сакич уверен, что Абена и Маркиньос помогут «Спартаку»
15:58
Белоус выделил главный недостаток Литвинова
14:26
«Чувствую конкуренцию со стороны Довбни» — Селихов
02 Октября
22:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Ростов чемпионата России – 5 октября 2024
01 Октября
22:48
Булатов не верит в чемпионство «Спартака» 1
17:39
Барбоза: «Жозе может стать ключевой фигурой для «Спартака»
16:47
Радимов: Маркиньос и Абена — это не усиление для «Спартака»
16:21
Сенников объяснил, почему не видит «Спартак» в тройке
12:32
Сочнов: «Пугает количество ошибок «Спартака» в обороне, это основная проблема Станковича»
30 Сентября
19:46
Рианчо объяснил, почему Мостовой не возглавит «Спартак»
19:34
«Мы не ходили и не кричали на каждом углу, что хотим в «Спартак» — агент Глебова
18:47
В «Спартаке» сообщили важную новость о Мостовом и Самедове
18:40
Канчельскис: Если Мостовой возглавит «Спартак», хуже точно не будет
17:41
«Тихоходы»: Ловчев раскритиковал «Спартак» за подбор игроков
17:10
Абаскаль хотел видеть в «Спартаке» Алексея Миранчука
16:49
Абаскаль рассказал, какой матч в «Спартаке» стал для него особенным
16:42
Абаскаль — о работе Станковича: Это уже другой «Спартак»
16:27
Бывший тренер ЦСКА рассказал, почему Медина ушёл в «Спартак»
13:08
Агент игрока «Марселя» Луиса Энрике прокомментировал слухи о «Спартаке»
29 Сентября
21:46
Ещенко объяснил, почему «Ростову» нет смысла бороться за тройку
21:28
Маслов: Станкович мне сказал, что в «Спартак» приехал его игрок
21:11
Маслов: «Перед арендой в «Сочи» разговаривали со Станковичем, было приятно, что он честно мне всё объяснил»
20:11
Борис Игнатьев уверен, что Станкович выведет «Спартак» из кризиса
18:30
Абена ответил, против кого ему сложнее всего играть на тренировках
18:16
Агент — о травме Голенкова: «Думаю, серьёзного ничего нет»
17:19
Титов: «Видно, что команда верит в Станковича»
16:32
Смородская объяснила, почему «Спартак» был хорош только на старте сезона
28 Сентября
23:11
Карпин ответил, управляет ли он ситуацией в «Ростове»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» Левандовски превзошёл Роналду и сравнялся с Месси по средней результативности в Лиге чемпионов Определены финалисты чемпионата мира по футзалу
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
«Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ «Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1
0
1.25 5.80 10.00
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
3
0
1.56 4.20 5.40
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2
0
2.12 3.35 3.35
Видео
06.10.24 в 14:00
Факел Факел
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.24 3.20 3.25
Видео
06.10.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.60 4.20 4.80
Видео
06.10.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Химки Химки
1.32 5.00 8.80
Видео
06.10.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.18 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
23:03 · Россия. Премьер-лига
Байрамян назвал самый памятный матч против «Спартака» эксклюзив
23:00 · Россия. Премьер-лига
Вахания высказался о болезненном поражении от «Спартака» эксклюзив
22:51 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «У соперника был только один момент, всё иное было контролируемое»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Анализ для меня ясен в плане понимания, что делать»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «До гола играли даже лучше «Спартака» во всех компонентах»
22:11 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Считаю, что Николсон и Угальде могут играть вместе»
22:04 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Организация, желание, настрой - всё было на высоком уровне»
21:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Родиной»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Эта победа, думаю, нас смотивирует прибавлять дальше»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Кабутов: «Готовились и очень надеялись и верили, что сегодня заберем три очка»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Спартака» оскорбляют «Зенит» 7
20:03 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича
19:55 · Россия. Премьер-лига
Николсон забил «Ростову» ещё дважды, один гол засчитан
19:51 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» забил «Ахмату» «в раздевалку»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Николсон быстро удвоил перевес «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Умяров в подкате открыл счёт в матче «Спартак» - «Ростов»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Илич: Меня не «сливали» 1
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» с трудом ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером
18:48 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Барко один - вот в чём проблема»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Илич отреагировал на слухи о том, что он ждал увольнения ради денег
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов: «Зачем Головину что-либо менять?»
18:38 · Россия. Премьер-лига
Серия «Оренбурга» без побед достигла 15 матчей
18:31 · Россия. Премьер-лига
Юран объяснил, почему удивлён увольнением Илича из «Пари НН»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 2
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости