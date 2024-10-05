Станкович: «Организация, желание, настрой - всё было на высоком уровне»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Победа получилась непростой, но очень важной. В чем сегодня залог успеха, за счет чего всё сложилось?

- После матча с «Динамо» нам нужен был всплеск определенного рода, потому что до этого был неудачный период именно с точки зрения результата. Потому что многое получалось, но где-то неудачи, наше отсутствие должного внимания привело к этой ситуации. После матча с «Динамо» нужен был всплеск. Сегодня «Спартак» нам понравился с первой до последней минуты. Организация, желание, настрой - всё было на высоком уровне. Когда нужно было терпеть, мы делали это вместе, я сегодня доволен ребятами.

- Можно ли говорить, что своеобразным водоразделом сегодня послужил гол Умярова? Его момент, когда он доработал эпизод, это важно с точки зрения психологии?

- Первый гол был после прессинга, мы всегда прессингуем высоко и организованно. В принципе, и второй, и третий голы были забиты после таких эпизодов. Поэтому организованным прессингом и Наилем я очень рад. Потому что он провел невероятную игру с невероятной самоотдачей. Он должен быть везде, и в обороне, и в прессинге. Я очень им доволен, как и многими другими ребятами тоже - и Шамаром, и Абеной, и Маркиньосом, который провел невероятный матч, Литвиновым, который играл, можно сказать, с травмой. У него хроническая травма. Сегодня ребята действительно показали нужный результат.