Николсон: «Эта победа, думаю, нас смотивирует прибавлять дальше»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Ростов» Шамар Николсон для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сегодня все получилось, или все-таки есть какая-то недосказанность, даже несмотря на такой классный результат?

- Есть над чем работать, действительно были матч, в которых мы могли сыграть лучше, чем сыграли, здорово всегда побеждать, но пока это не получается. Есть в чем прибавлять. Эта победа, думаю, нас смотивирует прибавлять дальше.

- Сегодня что больше запомнилось, два забитых мяча или, может быть, два незасчитанных?

- Конечно, те голы, которые я забил и были засчитаны. Те, что не были засчитаны, мы их забудем.

- Несмотря на то, что общий счет 3:0, в первом тайме не все получалось ровно до первого гола до классной попытки Умярова. Можно ли говорить, что этот гол Умярова - отправная точка к этой победе?

- Да, я с вами согласен. Как вы правильно заметили, сначала было сложновато, но потом Умяров забил. Это раскрыло игру, и «Ростов» стал действовать по-другому, и мы тоже стали действовать увереннее и раскованнее.