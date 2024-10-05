Кабутов: «Готовились и очень надеялись и верили, что сегодня заберем три очка»

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Ахмат» Дмитрий Кабутов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Подведите итоги матча, в котором вашей команде удалось забить оба раза в компенсированное время.

- Казань с победой! Мне кажется, долго ждали болельщики и мы. Я считаю, сегодня на поле была команда с нашей стороны, и мы победили заслуженно. Причем удачи «Ахмату»! Он находится не на своем месте.

- Если говорить про вашу игру сегодня, насколько остались довольны результативными действиями?

- В целом, я думаю, доволен. Две голевые, результативные действия. Самое главное - мы выиграли.

- Два гола - это в два раза больше, чем удалось забить за весь предыдущий месяц. Что-то, может быть, перед этим матчем поменялось? Какой вообще эмоциональный фон был перед игрой с «Ахматом»?

- Нормальный эмоциональный фон. Мы готовились и очень надеялись и верили, что сегодня заберем три очка.