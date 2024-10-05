Из-за них «Ростов» Карпина был унижен «Спартаком»: три худших игрока матча в Москве

Ставим оценки футболистам Валерия Карпина

Звонкую пощёчину ростовчане получили в гостях у принципиального соперника. Особенно принципиального со времён тренерства Валерия Карпина. «Красно-белые» знатно покуражились – за тайм устроили разгром, а затем довели дело до победы. Шамар Николсон вообще сделал покер, правда, засчитали только два гола.

Давайте разбираться, из-за кого же «Ростов» так безапелляционно влетел в Москве. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «РОСТОВ»

АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ – 3,5. Катастрофа творилась в обороне «Ростова», Карпину оставалось лишь смотреть с ухмылкой и удивлением. Например, на то, как Лангович промахивается мимо мяча, а затем Шамар забивает. Этот гол Николсона не засчитали, но понять качество сегодняшней игры Андрея можно.

С ним на плечах Николсон убежал на рандеву с Одоевским и забил третий мяч «Спартака», его Шамар вообще двигал регулярно: все четыре единоборства остались за мощным форвардом. Андрея возили целый час до замены.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 3,0. Дополнительную ответственность принимает на себя капитан команды, который и завести своих не смог, и ошибки результативные допускал. На пару с Умяровым соорудили гол. Глебова подставили, но обратная передача всё равно была ужасающей.

А ещё поражала пустота опорной зоны. Оттуда Барко создал третий гол, оттуда начал голевой рывок Мартинс. Глебова они вообще не замечали.

ДАНИИЛ ОДОЕВСКИЙ – 3,0. Будто не замечали «красно-белые» и голкипера. Одоевский то «предательской» передачей подставит Глебова и получит гол в свои ворота, то пролетит мимо передачи, которую легко замкнёт Николсон.

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Неудачный вечер можно завершить сухой статистикой: за первый тайм Одоевский пропустил пять (!) раз (засчитали только три), а всего сейвов за матч у него один.