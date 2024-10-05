Кто куда тянул «Рубин» в победной игре с «Ахматом»

«Рубин» выиграл у «Ахмата», забив по мячу в концовках каждого из таймов. В чемпионате грозненцы до сих пор не побеждали, а казанцы добились трёх очков впервые с августа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно оценило пятерых игроков «Рубина», принявших участие в данном матче.

Статистика матча: владение мячом – 38:62, удары по воротам – 11:11, в створ – 3:6, угловые – 3:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

МИРЛИНД ДАКУ – 7,0. Несмотря на забитый гол, продолжает пребывать в некоем кризисе. Боролся много, но выигрывал единоборств крайне мало – 26 процентов (7 из 26). Правда, в концовке здорово включился в контратаку, заработал штрафной, а потом отдал и предголевой пас Кабутову, чтобы спустя секунды откликнуться на его голевую передачу.

НИКОЛА ЧУМИЧ – 3,0. У него дела похуже – только раз не шибко опасно ударил по воротам (в начале матча). Кое-какую пользу «Рубину» принёс в том плане, что три штрафных заработал, но обыграли Чумича с дриблинга пять раз, тогда как сам он – ни одного раза.

АЛЕКСАНДР ЗОТОВ – 4,0. Выиграл два единоборства из девяти (22 процента). По качеству передач с точностью в 67 процентов был у «Рубина» одним из лучших (говорит само за себя). Общий показатель команды Рахимова здесь – 59 процентов. У «Ахмата» хотя бы 75.

ЕГОР ТЕСЛЕНКО – 6,5. Был неплох в обороне казанцев, несмотря на привезённый пенальти. Совершил пять отборов, три перехвата, четыре выноса, ни разу не дал обыграть себя. Борьбу вёл нормально – выиграл 12 из 17 эпизодов. Точность передач затрагивать не будем…

ДМИТРИЙ КАБУТОВ – 7,0. То, чего не сделал Валентин Вада, сделал он. Отдал два ассиста (в первом случае всё-таки рикошет был от Тодоровича), несмотря на низкую общую точность пасов. Да, противоречия. Совершил три отбора, дважды дал обыграть себя на дриблинге, потерял мяч 23 раза.

Кирилл Иванцов