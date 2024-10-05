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Даку снова забивает, Ставер тащит пенальти: «Рубин» прописал «Ахмату» поражение с сухим счётом

05 Октября 2024 • 21:02 Комментировать
Рубин
2:0
Ахмат

Пока в Москве выясняли отношения «Спартак» и «Ростов», в Казани наступила пора очного матча «Рубина» и «Ахмата». В прошлом сезоне они встречались между собой в РПЛ в марте – волжане выиграли тогда 2:1.

Протокол игры  
Рубин2:0Ахмат
(1:0) Рожков Илья45'  
(2:0) Даку Мирлинд90'  
Ставер ЕвгенийВуячич ИгорГрицаенко АлексейТесленко ЕгорКабутов ДмитрийЗотов Александр  90'Иву УгочуквуВада Валентин 76' (Ходжа Велдин ( 76') Рожков Илья 86' (Безруков Руслан ( 86') Даку Мирлинд  79'Чумич Никола 86' (Иванов Олег ( 86')
Запасные: Чуни МарвинЙочич БогданРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльНижегородов КонстантинЛомовицкий АлександрНигматуллин АртурАшурматов РустамКорец Никита
Шелия ГиоргиАдамов АрсенГандри НадерЖиров АлександрТодорович ДаркоСамородов Максим 77' (Ловат Лукас ( 77') Камило Рейжерс 83' (Швец Антон ( 83') Садулаев ЛечиИсмаэл Силва  51'Уткин Даниил 57' (Диале Мауро Луна ( 57'  89') Ковачев Светослав  22' 46' (Талал Амин ( 46')
Запасные: Мацуев МинкаилИбишев Турпал-АлиЯкуев МагомедШатара МилошКамилов ВладиславОпарин Михаил
05 октября. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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Сейчас «Ахмат» стал единственной командой Премьер-лиги, не одержавшей ни одной победы на первой трети дистанции. При этом в Кубке за пять матчей грозненцы собрали три победы. Две из них – уже при Ташуеве, в том числе разгром «Краснодара» 3:0.

Фишки «Рубина» в этом сезоне – разные таймы по ходу матчей и в целом нестабильные выступления. Предыдущие две встречи у казанцев были с «Факелом». В чемпионате волжане сыграли с воронежцами по нолям, а вот в Кубке потерпели дома поражение 0:1.

Не произошло в отчётном матче от команд какого-то резвого старта. Но у «Рубина» побольше получалось в атаке. Прошёл заброс по центру на Чумича, который из пределов штрафной пробил неудачно – в руки Шелии. Потом, откликнувшись на навес со стандарта, Тесленко выиграл верх у Жирова, а пробил выше створа.

Эффектный момент явился на 26-й минуте. Даку после подачи Кабутова резанул диагональными ножницами с левого полуфланга и не попал в дальний угол. Чуть-чуть «Ахмат» перехватил инициативу, но придумывали грозненцы лишь дальние удары Исмаэла Силвы, ловившиеся Ставером.

К перерыву активизировался «Рубин» – и не пожалел об этом. С подачи Вады не попал головой в ворота Тесленко. Так гол в ворота «Ахмата» протиснулся каким образом? Самородов слева в обороне неуспешно действовал в попытках отбора, Кабутов набросил к воротам, был рикошет от Тодоровича, и Рожков ногой отправил мяч куда надо (1:0).

На большую часть второго тайма команды приготовили знатную скуку. Хозяева защищали минимальный счёт, гости бесполезно бились в оборонительные порядки казанцев. Взбодрилась игра аж на 74-й минуте. Там состоялся момент Самородова, которому Талал скинул. С плотным ударом Максима совладал Ставер.

Дальний удар Швеца низом оказался слишком слаб, чтоб вратарь хозяев почувствовал угрозу. На всякий случай «Рубин» в конце игры упрочил своё преимущество – 2:0. Даку из центра отдал пас правее Кабутову и откликнулся на ответную передачу – задвинул мяч в сетку. Предыдущий раз Мирлинд забивал 23 августа.

В компенсированное время гости получили отличную возможность сократить отставание в счёте. Главный арбитр посмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота хозяев. Тесленко сфолил локтем в борьбе против Жирова (второй номер против второго номера), но Тодорович не реализовал одиннадцатиметровый – Ставер вытащил.

«Рубин» выиграл первый матч за пять последних туров чемпионата. У «Ахмата» же тринадцатый подряд беспобедный матч в Премьер-лиге (четвёртый таковой при Ташуеве). Пока смена главного тренера не очень помогает грозненской команде, либо же вся энергия от работы Ташуева идёт на Кубок. Сейчас пауза на сборные для «Ахмата» как раз кстати.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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