«Спартак» за тайм разгромил «Ростов» Карпина: Николсон забил четыре, но засчитали только два

«Спартак» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 5 октября на стадионе «Лукойл Арена».

Деян Станкович удивил посреди недели, выпустив основной состав на матч Кубка России. Поэтому на принципиальную для Валерия Карпина игру «красно-белые» вышли более уставшими. «Ростов» кубковые дела решал дублем, Станкович же снова использовал Николсона на острие атаки, под Шамаром играли Угальде, Барко и Маркиньос, составившие атакующее трио. У Карпина по стандарту дуэт форвардов Роналдо – Мохеби.

Как раз иранец и мог открывать счёт на самой границе «быстрого» гола. Метров с 10 пробил он головой, зряче замкнув подачу от угла поля. Но тот момент Мохеби остался единственным и нереализованным, а «Спартак» ещё за первый тайм снёс «Ростов». Начали даже до удара Мохеби – на десятой минуте Николсон точно пробил после кросса Маркиньоса. Вот только Шамар в метровом офсайде находился.

Пришлось форварду «красно-белых» разозлиться и забить легитимно. Что ему удалось сделать дважды за первый тайм. Но сначала отличился Умяров: Наиль в подкате прыгнул на неудачный пас Глебова назад, мяч попал в ногу полузащитнику и мимо Одоевского юркнул в сетку – 1:0 на исходе получаса. Оставшегося в первом тайме времени Николсону хватило на дубль.

Первую атаку отличным рывком разогнал Мартинс. Кристофер аж до угла вратарской домчался, стянул на себя Сако с Одоевским и выполнил заброс в центр, где уже Николсон пробил в касание – 2:0. А в компенсированное уже время Угальде пробил в руку Шамару и мяч заскочил в угол ворот, этот гол снова не засчитали. В следующей атаке Барко из центрального круга выполнил передачу на ход Николсону, тот вышел на Одоевского и технично того перекинул – 3:0. Мог быть уже покер Шамара, но пока только дубль и разгром за тайм.

Пустой формальностью вторая половина встречи не стала, но по событийности явно она уступила первой. «Ростов» поддавил, делать больше было нечего. В борьбе с Абеной упал в штрафной площади Роналдо – Карпин аплодирует на бровке, арбитр «тоненький» пенальти не ставит. Мохеби освобождается от опеки, метров с 20 бьёт плотно по центру – Максименко парирует, а затем и выигрывает верх на угловом ударе.

За 15 минут до конца матча последний шанс возродить интригу тушит всё тот же Максименко – голкипер парировал неплохой удар Щетинина со стандарта. Из-под перекладины достал мяч голкипер и указал гостям, что сегодня они отыграться не сумеют. Даже забить гол престижа не сумеют. Так и завершился матч: приятным для «красно-белых» счётом первого тайма. 3:0 на табло.