Фанаты «Спартака» оскорбляют «Зенит»

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходит матч одиннадцатого тура между «Спартаком» и «Ростовом». По ходу игры фанаты московской команды оскорбляют «Зенит».

«Зенит – позор российского футбола», - скандируют болельщики на «Лукойл Арене».

Стоит сказать, что на российских стадионах эта кричалка в последнее время звучит достаточно часто.

Следить за матчем российского чемпионата между «Спартаком» и «Ростовом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.