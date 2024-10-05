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«Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича

05 Октября 2024 • 20:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
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Через 18 ч. 43 мин.

В обозримом будущем главным тренером «Крыльев Советов» станет Сергей Игнашевич. Самарский клуб планирует объявить о назначении 45-летнего специалиста после воскресного матча Премьер-лиги против «Локомотива». Скорее всего, объявление последует в понедельник. Все договорённости уже были достигнуты, сообщает «Чемпионат».

Отметим, что Игорь Осинькин тренирует «Крылья Советов» с конца июля 2020 года.

На текущий момент «Крылья Советов» располагаются на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В десяти прошедших турах самарская команда смогла набрать одиннадцать очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Игнашевич

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