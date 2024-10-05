Николсон быстро удвоил перевес «Спартака» в матче с «Ростовом»

«Спартак» поймал кураж в матче с «Ростовом» в 11-м туре национального чемпионата. На 29-й минуте Наиль Умяров наказал гостей за розыгрыш мяча в штрафной и в подкате открыл счет. Тут же Кристофер Мартинс по правой половине поля убежал в штрафную площадь и отдал мяч мимо голкипера на Шамара Николсона - 2:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.