«Спартак» поймал кураж в матче с «Ростовом» в 11-м туре национального чемпионата. На 29-й минуте Наиль Умяров наказал гостей за розыгрыш мяча в штрафной и в подкате открыл счет. Тут же Кристофер Мартинс по правой половине поля убежал в штрафную площадь и отдал мяч мимо голкипера на Шамара Николсона - 2:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Николсон быстро удвоил перевес «Спартака» в матче с «Ростовом»
|Спартак Москва
|Ростов
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