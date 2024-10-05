Илич: Меня не «сливали»

Теперь уже бывший тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос по поводу своего увольнения. У серба спросили, было ли у него ощущение, что кто-то из руководителей или футболистов пытался его «слить».

«Это не так. У меня сложились отличные отношения с командой и спортивным блоком клубом. С каждым в клубе я нашёл связь, и все были дружелюбны со мной. Первый раз вообще слышу о том, что у меня проблемы с игроками», - цитирует Илича Sport24.

Напомним, что об отставке Саши Илича «Пари НН» объявил в субботу после ничьей с «Акроном» (2:2). Нижегородская команда сейчас располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч «Пари НН» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Ростова».