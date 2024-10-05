Ринат Билялетдинов: «Барко один - вот в чём проблема»

Известный отечественный специалист Ринат Билялетдинов высказался по поводу Эсекьеля Барко из московского «Спартака», которого считают лучшим игроком команды в текущем сезоне. Билялетдинов разделяет такое мнение, но он сокрушается из-за отсутствия других игроков схожего уровня в «Спартаке» - это, по словам Билялетдинова, является большой проблемой.

- У «Спартака» важнейшая фигура Барко, просто великолепный футболист, но он один. Остальные действуют вроде бы неплохо, но не так быстро, как Барко, - цитирует слова Билялетдинова Газета.Ru.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Ростовом».