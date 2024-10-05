Илич отреагировал на слухи о том, что он ждал увольнения ради денег

Саша Илич в субботу был уволен после ничьей с «Акроном» в одиннадцатом туре Премьер-лиги. После увольнения серб прокомментировал слухи о том, что он ждал увольнения для получения компенсации.

«Я не получал такие сумасшедшие деньги, о которых писали в СМИ. Тем более, не ждал их в случае расторжения контракта. Это неправильно! Я никогда не просил и не буду просить большего – мне всего хватает. Дело не в деньгах», - цитирует Илича Sport24.

Отметим, что «Пари НН» на текущий момент располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда проведёт в субботу, 19 октября, - против «Ростова» на своём поле.

Ранее появлялась информация о том, что «Пари НН» может возглавить Виктор Ганчаренко.