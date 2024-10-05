​Тарханов: «Зачем Головину что-либо менять?»

Российский футболист Александр Головин после шести лет выступлений за «Монако» продлил контракт с клубом, он останется в Монте-Карло до 2029 года. И отечественный специалист Александр Тарханов считает это вполне логичным. Он считает монегасков топ-клубом, и выступления в нём достаточно престижными.

- Я думаю, ему комфортно там, играет в основе, что менять? Плюс ко всему «Монако» — топ-клуб, - цитирует слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, что «Монако» недавно обыграл в Лиге чемпионов саму каталонскую «Барселону». Ранее, до Монте-Карло, Головин защищал цвета московского ЦСКА.