Серия «Оренбурга» без побед достигла 15 матчей

«Оренбург» в первом матче после увольнения Давида Деограсии проиграл в гостях у «Зенита» с минимальным счётом 0:1. Как следствие, серия «горожан» без побед во всех соревнованиях достигла 15 матчей.

В рамках этой серии «Оренбург» четыре раза сыграл вничью и потерпел одиннадцать поражений.

В последний раз «Оренбург» добивался победы ещё 21 июля. Тогда команда на своём поле обыграла «Спартак» со счётом 2:0 в стартовом туре Премьер-лиги.

Следующий матч «Оренбург» проведёт в воскресенье, 20 октября, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Именно тогда команда постарается прервать негативную серию.