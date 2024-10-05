Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом»

Ставим оценки футболистам Сергея Семака

«Зенит» создал массу опасных моментов, но 60-й минуты мучился и не мог забить, а оставшееся время провёл в нервном напряжении из-за минимального счёта. «Оренбург», недавно уволивший Давида Деограсию, сыграл откровенно плохо (в свою силу?), но сумел напрячь чемпиона.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака. И не только.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

КЛАУДИНЬО – 5,0. Много нервов, много эмоций, много разговоров. Когда Клаудиньо так себя ведёт, игра у него не получается. Он только разыгрывал угловые с Мантуаном, и то обостряющие кроссы выдавал Густаво. От Клаудиньо обострений не было.

Всего один удар мимо ворот, 11 потерь, два неудачных похода в дриблинг. Слегка выпадал Клаудиньо, чего хватило Семаку для замены в перерыв.

ЛУСИАНО ГОНДУ – 4,5. Впервые аргентинец реально плохо сыграл за «Зенит». Три голевых момента загубил – перечеркнув усилия Кассьерры и Мантуана, ещё в первом тайме мог хет-трик оформлять Лусиано.

Но не только с реализацией были проблемы. Гонду постоянно проигрывал своему соотечественнику, в борьбе с Пересом мяч цеплять не получалось. Восемь проигранных единоборств за девять эпизодов – провал для Гонду.

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БОГДАН МОСКВИЧЁВ – 9,0. От плохих оценок – к хорошей. Главным героем встречи, безусловно стал голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв. Только после ударов Алипа из убойной дистанции он трижды спасал команду. А всего кипер накопил восемь (!) сейвов после ударов из пределов штрафной площади.

Даже сложно представить счёт, с которым «Зенит» мог победить сегодня. Статистика уверяет, что по сумме опасных моментов Москвичёв сегодня предотвратил четыре гола «Зенита».