Юран объяснил, почему удивлён увольнением Илича из «Пари НН»

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о решении клуба уволить Сашу Илича с должности главного тренера. Об отставке сербского специалиста было объявлено после ничьей с «Акроном» (2:2).

По словам Юрана, решение об увольнении Илича его удивило, ведь в прошлом туре «Пари НН» обыграл «Оренбург», а теперь сыграл вничью в гостях у «Акрона».

«На данный момент команда идёт на 11-м месте. Если брать бюджет и возможности клуба, то, считаю, это неплохой результат. Так что, признаюсь, не до конца понимаю, почему сейчас Илича уволили», - цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Следующий матч «Пари НН» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Ростова» на своём поле.