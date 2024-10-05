​Билялетдинов: «Диограсия ставил красивый футбол»

В российском футболе произошла очередная отставка, свой пост оставил главный тренер казанского «Рубина» Давид Деограсия. Бывший наставник казанской команды Ринат Билялетдинов считает произошедшее несправедливым. По его мнению, Диограсия ставил красивый футбол, а в неудачах повинны сами футболисты.

- В недавнем матче с «Химками» был на трибунах и видел, что она играла полтора тайма с численным преимуществом и совсем бледно выглядела. Я за второй тайм насчитал 90% брака. Виноват ли в этом Деограсия? Не знаю. Виноват ли игрок — сто процентов, - отметил Билялетдинов в интервью Газета.Ru.

Сейчас казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.