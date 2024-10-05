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​Билялетдинов: «Диограсия ставил красивый футбол»

05 Октября 2024 • 18:29 Комментировать
Рубин
1:0
Ахмат
1 2.20 X 3.35 2 3.50
перерыв

В российском футболе произошла очередная отставка, свой пост оставил главный тренер казанского «Рубина» Давид Деограсия. Бывший наставник казанской команды Ринат Билялетдинов считает произошедшее несправедливым. По его мнению, Диограсия ставил красивый футбол, а в неудачах повинны сами футболисты.

- В недавнем матче с «Химками» был на трибунах и видел, что она играла полтора тайма с численным преимуществом и совсем бледно выглядела. Я за второй тайм насчитал 90% брака. Виноват ли в этом Деограсия? Не знаю. Виноват ли игрок — сто процентов, - отметил Билялетдинов в интервью Газета.Ru.

Сейчас казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
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