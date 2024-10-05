Сложная победа «Зенита»: Москвичёв противился, но Ерохин вышел и дожал «Оренбург»

«Зенит» и «Оренбург» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 5 октября на стадионе «Газпром Арена».

В прошлом туре «Зенит» проиграл «Краснодару» и откатился аж на третье место. Теперь питерцев не нужно дополнительно настраивать на матчи. Посреди недели гнев дубля уже испытал «Акрон», в Кубке России чемпион разнёс гостей со счётом 5:1. А в чемпионате «Зениту» предстояло сыграть с кризисным «Оренбургом». И воодушевлённые болельщики ожидали примерно такого же сценария.

Но получилось всё не так просто. Для начала Сергей Семак удивил новым экспериментов: двое форвардов (Гонду – Кассьерра) получили поддержку от Мостового слева и Густаво Мантуана справа, причём бразилец опять играл очень близко к защите. В таком сочетании питерцы не сразу сориентировались, даже позволили «Оренбургу» оставить дебют матча за собой. Но постепенно разогнались и стали давить в позиционных атаках.

Так от угла поля Клаундиньо разыграл мяч с Мантуаном и прострелил, а Гонду коленом пробил чуть левее створа. Угловые вообще стали главным оружием «Зенита», ведь плотная оборона «Оренбурга» с медленными атаками справлялась. Опять Клаудиньо слева обострил, выполнил теперь скидку на Кассьерру, тот продли на Гонду, однако Лусиано из убойной позиции пробил по Москвичёву.

Далее уже Вендел взял на себя роль фантазисты. Обостряющей передачей запустил слева соотечественника, Клаудиньо прострелил в касание, а Кассьерра замкнул. Всё было круто сделано, в такт, но сейв Москвичёва не позволил случиться голу. Работал не только Богдан. Однажды классный финт удался Рыбчинскому, который далее отыскал свободного Горбани в центре штрафной площади. Иранец с разворота пробил в угол, но Латышонок ногой парировал.

Перед самым перерывом «Зенит» исполнил шестой угловой, с которого обязан был открывать счёт Нино, но после удара в упор спас голкипер, а добивание Алипа улетело в небеса. Очень похожий розыгрыш корнера случился через 10 минут после перерыва: только теперь опасно пробил свежий Ерохин, а после сейва Москвичёва Кассьерра не попал в створ. Время шло, «Зенит» никак не мог забить и уже начал нервничать. Выдохнуть получилось после часа игры.

Ерохина явно толкнул в своей штрафной площади Малых, не позволив сопернику добраться до мяча. Арбитр сначала эпизод не заметил, но после подсказки посмотрел повтор и указал на 11 метров. С «точки» чётко пробил Густаво Мантуан, отправивший мяч в угол – 1:0. Ерохин же полетел добивать гостей. Опять Александр выиграл воздух после подачи от угла поля и опасно пробил, совсем немного промахнувшись.

«Зенит» мог и должен был забивать больше, но кураж поймал Москвичёв. Он ещё дважды брал «мёртвые» мячи после ударов Алипа – Нуралы регулярно выигрывал воздух на угловом. В итоге, минимальная победа Санкт-Петербурга, пришлось понервничать.