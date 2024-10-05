Вратарь Медведев высказался об «ударе скорпиона» Дзюбы

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался об «ударе скорпиона», который по его воротам нанёс известный нападающий «Акрона» Артём Дзюба. Футболист с линии штрафной площади умудрился попасть «ударом скорпиона» под перекладину, но Медведев перевёл мяч через перекладину на угловой.

«Там на самом деле шло в ворота. Я хотел на самом деле сначала пропустить этот мяч, потом посмотрел и на всякий случай перевёл его, чтобы потом в хайлайт не попасть», - цитирует Медведева Metaratings.

По словам Медведева, в том моменте случился бы гол только в том случае, если бы вратарь «зачудил».

Напомним, что матч Премьер-лиги между «Акроном» и «Пари НН» завершился вничью со счётом 2:2.