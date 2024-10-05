«Локомотив» выиграл Кубок России в женском футболе

В субботу состоялся финал Кубка России в женском футболе. Трофей разыгрывали две московские команды – «Локомотив» и ЦСКА. «Железнодорожницы» отпраздновали победу со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записала Лаисса ещё в начале игры. Бразильянка отличилась на третьей и девятой минутах.

Стоит отметить, что для женской команды «Локомотива» это третий триумф в Кубке России.

«Локомотив» - ЦСКА – 2:0 (2:0).

Голы: Лаисса, 3 – 1:0, Лаисса, 9 – 2:0.

Добавим, что мужская команда «Локомотива» в воскресенье проведёт матч одиннадцатого тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов».