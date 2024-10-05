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«Спартак» объявил состав на матч против команды Карпина

05 Октября 2024 • 17:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1 1.67 X 4.15 2 5.10
Через 0 ч. 28 мин.

В субботу вечером в Российской премьер-лиге пройдёт матч между «Спартаком» и «Ростовом». Рулевой московской команды Деян Станкович решил включить в стартовый состав таких игроков:

Максименко, Рябчук, Абена, Литвинов, Умяров, Денисов, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

Тео Бонгонда, Роман Зобнин и Виллиан Жозе оказались в числе игроков, которые начнут матч в запасе. Защитник Срджан Бабич отбывает дисквалификацию после перебора жёлтых карточек.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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