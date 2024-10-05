В «Пари НН» не раскрыли размер неустойки Илича

Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает пост генерального директора, не стал раскрывать размер компенсации Саши Илича. Как известно, в субботу нижегородцы решили уволить сербского специалиста с должности главного тренера.

«Пункт в контракте о неустойке? Как директор клуба я не имею права распространять информацию. У нас подписано соглашение о неразглашении», - цитирует Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч чемпионата команда проведёт в субботу, 19 октября, - против «Ростова» на своём поле.