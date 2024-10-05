Илич оценил свою работу в «Пари НН» после увольнения

Саша Илич больше не является главным тренером «Пари НН». После объявления об увольнении серб дал комментарий по поводу итогов своей работы. По словам Илича, он доволен проделанной работой.

«Я доволен тем, что мы сделали вместе с командой. Было много трудных моментов, особенно в борьбе за то, чтобы остаться в лиге, но в итоге мы добились успеха. У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудниками клуба, отличные отношения с игроками. Но это футбол, и я всё понимаю», - цитирует Илича «Спорт-Экспресс».

Также Илич пожелал «Пари НН» удачи в дальнейшей части чемпионата и сказал, что будет болеть за команду.

«Пари НН» в одиннадцати прошедших матчах сезона Премьер-лиги смог набрать одиннадцать очков. На текущий момент нижегородцы располагаются на одиннадцатой строчке в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 19 октября. В этот день «Пари НН» сыграет против «Ростова».