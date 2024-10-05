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​Дьяков: «Головин может заинтересовать топ-клубы»

05 Октября 2024 • 17:36 Комментировать

Конец уходящей недели был отмечен продлением контракта Александра Головина с его нынешним клубом - «Монако». Своё мнение об этом соглашении озвучил Виталий Дьяков, в прошлом защищавший цвета «Ростова». Он считает, что теперь клуб сможет заработать хорошие деньги на продаже игрока, как это обычно и происходит с монегасками.

- В клубе на него рассчитывают. А может заинтересуются им большие клубы, возможно «Монако» продаст его, заработает денег, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, что Головин подписал новый контракт до 2029 года. Он выступает за монегасков с 2018 года, ранее российский футболист защищал цвета ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Дьяков Александр Головин
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