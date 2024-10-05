Известный вингер Мемфис Депай в летнее трансферное окно мог оказаться в «Спартаке». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Депай требовал у «красно-белых» не 3,5 миллиона, а примерно 5 миллионов евро в год в качестве зарплаты. И это ещё без учёта выплат по бонусам. В общем, аппетит у экс-игрока «Барселоны» был хорошим.

Мемфису Депаю сейчас 30 лет. Примерно четыре недели назад нидерландский футболист подписал контракт с бразильским «Коринтиансом».

Добавим, что «Спартак» в субботу проведёт матч Премьер-лиги против «Ростова». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.