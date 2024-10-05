Стало известно, сколько денег получит Илич после увольнения из «Пари НН»

«Пари НН» объявил об увольнении Саши Илича с должности главного тренера команды. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», после отставки Илич получит зарплату за оставшиеся девять месяцев работы по контракту. Фиксированной компенсации при увольнении в контракте серба нет.

Таким образом, Илич получит примерно 270 тысяч евро. Месячный оклад серба составлял 30 тысяч евро после уплаты налогов.

Добавим, что «Пари НН» сейчас располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. В одиннадцати матчах чемпионата команда смогла набрать одиннадцать очков.