Илич прокомментировал увольнение из «Пари НН»

«Пари НН» расстался с Сашей Иличем. Субботний матч против «Акрона» (ничья 2:2) стал для сербского специалиста последним у руля нижегородской команды. Илич дал комментарий по поводу своей отставки.

«Я ничего не знал до игры, а после матча мне сказали, что я больше не тренер. Таков футбол», - цитирует Илича «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» сейчас располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В одиннадцати прошедших матчах текущего чемпионата команда смогла раздобыть одиннадцать зачётных баллов.

Следующий матч «Пари НН» проведёт 19 октября – против «Ростова».