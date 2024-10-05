Генич предположил, кто возглавит «Пари НН»

«Пари НН» ищет нового рулевого для команды после того, как руководство клуба приняло решение об отставке Саши Илича. Решение было принято прямо во время матча Премьер-лиги против «Акрона» (ничья 2:2).

Известный комментатор Константин Генич предположил, что «Пари НН» может возглавить Виктор Ганчаренко, который был его напарником в программе «Коммент.Превью».

«Не в качестве инсайда, но есть подозрение, что на следующее «Коммент.Превью» у меня будет другой напарник», - написал Генич в телеграм-канале.

Виктор Ганчаренко находится без тренерской работы с конца весны после увольнения из «Урала».