Илича уволили прямо во время матча РПЛ

«Пари НН» расстался с главным тренером команды Сашей Иличем. Решение было принято советом директоров нижегородского клуба, причём заседание состоялось прямо во время матча Премьер-лиги против «Акрона» (2:2). Об этом сообщил генеральный директор «Пари НН» - Давид Мелик-Гусейнов.

«Это решение совета директоров, он состоялся сегодня во время матча», - цитирует Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

«Пари НН» сейчас располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 19 октября, - против «Ростова» на своём поле.