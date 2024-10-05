Назван главный кандидат на пост тренера «Пари НН» - это экс-рулевой ЦСКА

«Пари НН» после субботней гостевой ничьей с «Акроном» (2:2) попрощался с Сашей Иличем. Теперь нижегородцы работают над поиском нового главного тренера. Кандидатом номер один для «Пари НН» является бывший рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко.

«Окончательного решения по назначению Виктора Ганчаренко на пост главного тренера нет, но он является главным кандидатом», - комментарий источника приводит «Матч ТВ».

Напомним, что Виктор Ганчаренко остался без клубной прописки в конце весны. Белорусского специалиста тогда уволили из «Урала» после плохого первого стыкового матча на место в РПЛ. Сохранить прописку в топ-дивизионе «шмели» в итоге все равно не смогли.