Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван главный кандидат на пост тренера «Пари НН» - это экс-рулевой ЦСКА

05 Октября 2024 • 17:07 Комментировать

«Пари НН» после субботней гостевой ничьей с «Акроном» (2:2) попрощался с Сашей Иличем. Теперь нижегородцы работают над поиском нового главного тренера. Кандидатом номер один для «Пари НН» является бывший рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко.

«Окончательного решения по назначению Виктора Ганчаренко на пост главного тренера нет, но он является главным кандидатом», - комментарий источника приводит «Матч ТВ».

Напомним, что Виктор Ганчаренко остался без клубной прописки в конце весны. Белорусского специалиста тогда уволили из «Урала» после плохого первого стыкового матча на место в РПЛ. Сохранить прописку в топ-дивизионе «шмели» в итоге все равно не смогли.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Виктор Ганчаренко Пари НН
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси упрочил лидерство в рейтинге самых титулованных футболистов истории, Роналду – на 8-м месте Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Лунин ответил, чего не хватило «Реалу» в матче против «Лилля» Сборная России в ноябре проведёт два матча – назван соперник Симеоне прокомментировал разгромное поражение «Атлетико» Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» - «Ростов» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Дерби «Динамо» и «Спартака» увидели вживую свыше 22 тысяч человек Тренер «Коламбус Крю»: «Месси – командный игрок, он умеет всё» Левандовски превзошёл Роналду и сравнялся с Месси по средней результативности в Лиге чемпионов
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» Самошников впервые сделал дубль и помог «Локомотиву» обыграть «Спартак» в дерби «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Ак Барс» прервал серию из семи побед подряд и уступил «Амуру» в КХЛ Канарейкин отреагировал на крупное поражение ЦСКА от «Металлурга» в КХЛ Тренер рассказал, что нужно Медведеву, чтобы бороться с лучшими теннисистами мира Московское «Динамо» уступило «Трактору» в матче КХЛ «Спартак» справился с «Барысом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Пари НН Пари НН
2
2
2.13 3.55 3.15
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1
0
1.25 5.80 10.00
Видео
05.10.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.56 4.20 5.40
Видео
05.10.24 в 19:00
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2.12 3.35 3.35
Видео
06.10.24 в 14:00
Факел Факел
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2.24 3.20 3.25
Видео
06.10.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.60 4.20 4.80
Видео
06.10.24 в 19:00
Краснодар Краснодар
Химки Химки
1.32 5.00 8.80
Видео
06.10.24 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.18 3.65 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Октября
18:25 · Россия. Премьер-лига
Вратарь Медведев высказался об «ударе скорпиона» Дзюбы
18:20 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выиграл Кубок России в женском футболе
18:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» на 90-й минуте ушло от поражения в матче с «Уралом» 1
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» вернул лидерство в онлайн-таблице, забив «Оренбургу» с пенальти
17:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на матч против команды Карпина
17:45 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» не раскрыли размер неустойки Илича
17:39 · Россия. Премьер-лига
Илич оценил свою работу в «Пари НН» после увольнения
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков: «Головин может заинтересовать топ-клубы»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько денег получит Илич после увольнения из «Пари НН»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Илич прокомментировал увольнение из «Пари НН»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Генич предположил, кто возглавит «Пари НН»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Илича уволили прямо во время матча РПЛ
17:07 · Россия. Премьер-лига
Назван главный кандидат на пост тренера «Пари НН» - это экс-рулевой ЦСКА
16:44 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Оренбурга» Айткулов: «Понимаем весь настрой в связи с поражением «Зенита»»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Монако» доверяет Головину»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Вариантов замены Глушенкова было не много, но они были»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов объяснил, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство
16:06 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 12
15:58 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «В «Зените» ещё не полностью чувствуют Соболева»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Грустно, что мы не можем найти соперника для сборной России, но это можно решить»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Селихов: «Ещё в «Спартаке» было видно, что Глушенков может стать большим футболистом»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказался о матче «Спартак» - «Ростов»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Семшов не верит в победу «Спартака» над «Ростовом»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин нашёл соперника для сборной России
Все новости