Тренер «Оренбурга» Айткулов: «Понимаем весь настрой в связи с поражением «Зенита»»

Тренер «Оренбурга» Ильшат Айткулов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- С начала по составу. Прохин пропускает матч из-за перебора желтых карточек. Получается, что Касимов в центре обороны, и у него первый матч в чемпионате. Не было ли у вас каких-то сомнений по этому поводу? Потому что все-таки дебют еще и против «Зенита».

- Сомнений нет, но у нас просто нет другого выхода. Хотулев получил травму за два дня до игры на тренировке, поэтому остался у нас только один Касимов на эту позицию. Поэтому сомнений не было никаких.

- Что касается полузащиты и атаки, тоже определенные перестроения есть. Насколько я понимаю, у Мансильи травма. Но почему Джимми Марин в запасе?

- Джимми тоже, у него было повреждение, он пропускал, была пауза. Сейчас подходит, но не полностью тренировался. Сейчас набирает и, возможно, выйдет.

- Появление Горбани означает ли то, что «Оренбург» будет играть чуть более аккуратно? Все-таки он скорее опорный полузащитник.

- Играем с чемпионом страны, понимаем весь настрой в связи с поражением «Зенита». Важно сыграть очень дисциплинированно, организованно в обороне, поэтому в этом плане он должен нам помочь.

- То, что так много игроков, связанных с «Зенитом» или Петербургом, или игравших в «Зените», это дополнительный фактор в плюс вашей команде в сегодняне игре?

- Я думаю, что плюс. Ребята при такой аудитории, команда их, аура на стадионе - вызов, проявить свои лучшие качества, проявить себя, проявить среди публики, показать себя с самого лучшей стороны.

- Команда в непростом турнирном положении. Вы общаетеь с командой. Какое у нее сейчас настроение?

- Рабочее настроение, сейчас нельзя сказать, что привыкли к поражениям, но так складывается, что действительно это, наверное, длительная история клуба, что мы без побед. Понятно, что гнетет чуть обстановка, но стараемся на тренировках и в тренировочном процессе и беседах подбадривать, что играть могут и умеют. Нужно терпеть и работать. Выход один - всегда говорят, что только через работу можно это всё перевернуть.