Булыкин: «Монако» доверяет Головину»

Конец уходящей недели был отмечен продлением контракта Александра Головина с его нынешним клубом - «Монако». Выступающий там уже шесть лет россиянин продлил соглашение и проведёт в клубе ещё несколько лет.

Своим мнением по этому поводу поделился бывший нападающий российской сборной и московского «Локомотива» - Дмитрий Булыкин. Он считает подобные новости знаком доверия к Головину со стороны руководства клуба.

- На самом деле это здорово, что он подписал контракт. Это значит, что клуб ему доверяет, а он доверяет клубу. Головин может ни о чём не думать и сосредоточиться на футбольной карьере, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.