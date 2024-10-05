На днях пост главного тренера «Оренбурга» покинул Давид Деограсия. Теперь же об отставке рулевого сообщили в «Пари НН». Саша Илич ушёл с должности главного тренера нижегородцев после субботней ничьей с «Акроном» (2:2).

«Саша Илич решением совета директоров отправлен в отставку», - сказал «Матч ТВ» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

На текущий момент «Пари НН» располагается на одиннадцатой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В одиннадцати турах команда смогла набрать одиннадцать очков.

Следующий матч чемпионата «Пари НН» проведёт в субботу, 19 сентября, - против «Ростова» на своём поле.