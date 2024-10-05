Семак: «Вариантов замены Глушенкова было не много, но они были»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- По составу одно видимое изменение: Мостовой вместо Глушенкова. Какие-то еще варианты на эту позицию у вас были, или это был единственный выбор?

- Вариантов было не много, но они были. В этой позиции мог сыграть, я думаю, что и Караваев, потому что он не весь матч игра. Или Мантуан, или Караваев в отличие от Педро и Мостового, которые много играли. Педро чуть поменьше, а Мостовой - побольше. Но мы планировали, что Глушенков Максим будет играть, но, к сожалению, получил травму и сыграть не сможет. Поэтому решили поставить Андрея. Он хорошо сыграл прошлый матч. Надеемся, сегодня он будет продолжать в том же духе.

- Мантуан и Караваев, вы про это сказали, сейчас. Почему выбор пал на Густаво сегодня? Вы ожидаете более атакующего футбола от своей команды?

- Да, надеемся на то, что футбол действительно будет атакующим с нашей стороны, и в этом компоненте касаемо атакующих действий, Мантуан - игрок атаки, поэтому, конечно, в атаке он немного сильнее Славы. Слава более оборонительного плана игрок.

- Алип в центре обороны у «Зенита». Его появление в старте - это скорее проблема с лимитом на легионеров, в первую очередь, или его форма все-таки вам нравится, и поэтому он появляется в составе. Что здесь первично?

- Все в совокупности. Конечно, если бы он был слабее, играл бы Эракович, но он с начала этого сезона чередовал какие-то хорошие матчи с не очень убедительными. Дали возможность Алипу. Сейчас в том плане, что на Кубок играл Эракович весь матч, Алип чуть посвежее и меньше играл. Именно по сегодняшнему матчу предпочтение Алипу, потому что он играл меньше в кубковом матче, и физически ему легче сегодня.