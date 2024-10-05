Кто помешал «Акрону» забрать три очка в волжском дерби с «Пари НН»

«Акрон» не удержал победу в домашнем матче Премьер-лиги с «Пари НН» – результативная ничья 2:2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно рассказывает о тех футболистах, которые помешали «Акрону» выиграть.

Статистика матча: владение мячом – 46:54, удары по воротам – 21:13, в створ – 8:4, угловые – 7:6.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

АРТЁМ ДЗЮБА – 6,0. Вот и пришла пора Дзюбы попадать в число тех, кто мог бы, но не помог должным образом своей команде. Не провал – и не тот матч, который стоит заносить ему в актив. Голы забиты были «Акроном» без участия Дзюбы. Да, Артём прилично борьбы выиграл (восемь единоборств из двенадцати), но пасовал партнёрам плохо (61 процент точности). Болельщики «Акрона» предпочли бы, чтобы Дзюба забил коряво, чем не забил ударом скорпиона в конце матча. Хотя, конечно, на пьедестале желаний был бы гол Артёма ударом скорпиона.

ЗЕ ТУРБО – 7,5. Вот этот парень вышел конкретно забивать. Во время навала оказался в нужном месте в нужное время – с него хватит. Принёс «Акрону» ценное очко, которое, глядишь, спасёт Сашу Илича от отставки. В борьбе за выживание каждое же очко на вес золота. Из шести передач, кстати, ни одной неточной не отдал Зе Турбо. Малая, конечно, выборка, зато всё равно показатель нацеленности и сосредоточенности форварда.

РОДРИГО ЭСКОВАЛЬ – 3,0. Оказался слабым звеном в обороне «Акрона». Оба гола «Пари НН» забил из-под него. В первом случае Эсковаль проиграл верховую борьбу Шоштаричу Каричу, а во втором эпизоде предпочёл не держать Зе Турбо и не сумел заблокировать мяч в полёте. Родриго четырежды неудачно пробил по чужим воротам, а свои защитить не смог.

Кирилл Иванцов