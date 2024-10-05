Алексей Попов объяснил, при каком условии «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«А почему «Спартак» не претендует на чемпионство? Если они одержат 10 побед подряд, то будут претендовать. Но предпосылок к этому пока не видно», — приводит слова Попова Legalbet.

Эксперт признался, что не будет удивлен высокому месту «Спартака» в РПЛ, но при этом его удивит, если команда окажется в середине таблицы.

По итогам десяти сыгранных туров подопечные Деяна Станковича располагаются на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. Отставание от лидирующей тройки составляет семь баллов.