Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги пройдет московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Об этой встрече поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:2. «Бело-голубые» стремятся забить больше соперников. Вероятно, этим воспользуются «красно-синие». Но и забивают динамовцы много, поэтому игра может закончиться вничью», - приводит слова эксперта Sportbox.

Дерби «Динамо» - ЦСКА состоится в воскресенье, 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена». «Бело-голубые» с 20 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а «армейцы» (17) располагаются на пятой строчке.