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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба в тени, Зе Турбо – герой: «Пари НН» вырвал ничью у «Акрона» в добавленное время

05 Октября 2024 • 15:59 Комментировать
Акрон
2:2
Пари НН
окончен

«Акрон» и «Пари НН» открывали программу одиннадцатого тура чемпионата России. Играли две команды, победившие в прошлом туре Премьер-лиге и проигравшие среди рабочей недели в рамках Кубка страны.

Протокол игры  
Акрон2:2Пари НН
(1:0) Тавареш Жилсон40'  
  47'Шоштарич Карич Свен (1:1)
(2:1) Лончар Стефан63'  
  90'Зе Турбо Жозе (2:2)
Волков СергейСавичев КонстантинЭсковаль РодригоПауло Витор IIIФернандес Роберто IIКузьмин Максим 85' (Москвичёв Владимир ( 85') Джурасович АлексаЛончар СтефанТавареш Жилсон 68' (Бакаев Солтмурад ( 68') Дзюба АртёмДанилин Кирилл
Запасные: Баранок НикитаПестряков ДмитрийПалиенко МаксимБокоев МаратНагаев ДмитрийДимоски БоянЭсанов ШерзодХубулов ВладимирТимошенко ИванЧибота Мавис
Медведев НикитаШоштарич Карич СвенГоцук КириллКаккоев НикитаБоженов КириллВедерников Данила 78' (Карапузов Владислав ( 78') Царукян Валерий 46' (Тичич Лука ( 46') Глейзер Дан Леон  17' 78' (Зе Турбо Жозе ( 78') Трошечкин Александр 64' (Калинский Николай ( 64') Ожегович ОгненБоселли Хуан 89' (Ермаков Никита ( 89')
Запасные: Шнапцев МаксимМухин АнтонЛукьянов ВадимМагкеев Станислав
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«Акрон» неделю назад одержал неожиданную победу в гостях над «Ростовом», после чего в Кубке России разгромно проиграл на выезде «Зениту». «Пари НН» на аналогичных точках дистанции выиграл в Оренбурге у одноимённого клуба и дома уступил ЦКА в Кубке.

В отношении Заура Тедеева не ходят слухи о возможной скорой отставке, но в отношении Саши Илича ходят. Это уже давняя песня, которая длится несколько месяцев. С тех пор, как только сменил он Сергея Юрана и не привёл «Пари НН» к победе в паре матчей.

«Акрон» играл с инициативой в первом тайме, но «Пари НН» удавались ответные атаки, где бил, например, Ожегович, что блокировалось. У хозяев Эсковаль после подачи углового не попал в ворота. Другой угловой: Лончар сбросил Пауло Витору, пробившему головой левее створа.

Неплохо приблизился «Пари НН» к чужим воротам с ударом Ожеговича, который приложился в ближнюю (правую) девятку – Волков отразил на угловой. По другим воротам пробил Дзюба головой – в руки Медведеву. Накрывались попытки Беншимола, Царукяна, Боселли.

Незадолго перед перерывом неприятное для нижегородцев давление тольяттинцев привело к голу в ворота выездной команды. Активный Лончар выполнил доставку с правого фланга, а Беншимол переправил мяч головой в ближний угол (1:0).

Начало второго тайма – быстрый гол гостей. Тичич, вышедший на замену вместо Царукяна, подал угловой с правого фланга, а Шоштарич Карич выиграл верх у Эсковаля и переправил мяч в левый угол (1:1). Минут через десять и Гоцук забил, но из офсайда – отмена гола.

На «Акрон» пропущенный мяч не произвёл угнетающего впечатления. Раз пропустили – значит, стараться снова забить надо. Кузьмин с правой стороны отдал на Савичева, который вошёл в чужую штрафную и площадь пробил в дальний угол, однако Медведев перевёл мяч на угловой.

На 63-й минуте Беншимол выкрутил чёткий навес справа, и дальнюю штангу замкнул Лончар – зря к нему в падении тянулся Каккоев (2:1). Понимая, что счёт скользкий, хозяева стремились к новому голу, но Данилину не удалось переиграть Медведева – удар был в ногу голкипера.

У «Пари НН» впереди мало что получалось, а Дзюба пробовал забить даже ударом скорпиона – Медведеву пришлось перемахивать мяч за перекладину. И всё-таки расслабились хозяева в концовке. «Акрон» не сумел одержать в рамках РПЛ вторую победу подряд.

Пошёл навал от гостей, закрутилась канитель в штрафной площадке тольяттинцев, и Зе Турбо в конце концов головой переправил мяч в сетку со скидки Ермакова (2:2). Угадал с заменами Саша Илич. Только вот спасёт ли его ничья от отставки?

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Кирилл Иванцов

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