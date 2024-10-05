Червиченко: «В «Зените» ещё не полностью чувствуют Соболева»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об адаптации центрального форварда Александра Соболева, который в летнее трансферное окно пополнил ряды петербургского «Зенита».

«Мне кажется, его еще не до конца своим чувствуют. Понятие «полностью адаптировался» очень размытое. Время покажет», - передает слова Червиченко «Спорт день за днём».

Соболев подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления. Сумма сделки составила десять миллионов евро.

По итогам десяти туров Премьер-лиги петербургская команда набрала 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице.